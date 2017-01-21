Dışişleri Bakanlığından Gambiya açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow’un görevi devralmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte ülkede istikrarsızlığa meydan vermeyen Gambiya halkının göstermiş olduğu sağduyulu tutum takdirle karşılanmıştır" denildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) inisiyatifiyle bölge ülkelerinin liderlerinden oluşan arabulucu komitesinin Cumhurbaşkanı Jammeh’in görevini devretmesi için göstermiş olduğu gayretlerin "Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler" ilkesine yeni ve somut bir örnek teşkil ettiği kaydedildi.