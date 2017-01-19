Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimiz yakınındaki çok katlı bir iş merkezinin yangından çökmesi sonucunda çok sayıda can kaybı vuku bulduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.?" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde sabah saatlerinde yangın çıkmış, itfaiyenin müdahalesi sırasında bina çökerek kullanılamaz hale gelmişti.

Olayda ilk belirlemelere göre enkaz altında kalan en az 30 itfaiye erinden haber alınmadığı bildirilmişti.

Bu arada yangın sırasında binanın çökme ihtimaline karşı tahliye edilen Türk Büyükelçiliğinin zarar görmediği aktarılmıştı.