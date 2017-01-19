Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı

Türkiye, Tahran'da yangın sonrası çöken iş merkezinde yaşanan can kayıpları için İran'a başsağlığı diledi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimiz yakınındaki çok katlı bir iş merkezinin yangından çökmesi sonucunda çok sayıda can kaybı vuku bulduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.?" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde sabah saatlerinde yangın çıkmış, itfaiyenin müdahalesi sırasında bina çökerek kullanılamaz hale gelmişti.

Olayda ilk belirlemelere göre enkaz altında kalan en az 30 itfaiye erinden haber alınmadığı bildirilmişti.

Bu arada yangın sırasında binanın çökme ihtimaline karşı tahliye edilen Türk Büyükelçiliğinin zarar görmediği aktarılmıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Denizli'de Diyanet lojmanında yangın çıktı

Denizli'de Diyanet lojmanında yangın çıktı

Bebeklerin en çılgın halleri

Bebeklerin en çılgın halleri

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Dünyanın en büyük 10 uçağı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA