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Dışişleri Bakanlığından İsrail’e yasa dışı yerleşim kınaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsrail Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz' denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz.

KAYGI UYANDIRICI

Uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail’in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesi kaygı uyandırmaktadır” denildi.

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