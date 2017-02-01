Dışişleri Bakanlığından İsrail’e yasa dışı yerleşim kınaması
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsrail Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz' denildi.
- İHA
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz.
KAYGI UYANDIRICI
Uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail’in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesi kaygı uyandırmaktadır” denildi.
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