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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kahire’deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, bugün Kahire’de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Kahire’de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

 

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