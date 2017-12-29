Dışişleri Bakanlığı'ndan Kahire’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, bugün Kahire’de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
- İHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Kahire’de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.