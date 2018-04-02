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Dışişleri Bakanlığı: Keşmir’de meydana gelen can kayıplarından derin endişe ve üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili derin endişe duyulduğunu kaydetti.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Cammu Keşmir’de meydana gelen can kayıplarından ve yaralanmalardan derin endişe ve üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Bölgede gerginliğin bir an önce azaltılmasını ve sivillerin çatışmalardan zarar görmemesi için azami özen gösterilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını elzem görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki kontrol hattında son 2 günde bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti.

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