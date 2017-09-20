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Dışişleri Bakanlığı'ndan Meksika açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Meksika hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Bakanlık, "İhtiyaç olması durumunda Türkiye'nin Meksika'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz" dedi. 
 
Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Meksika'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğu belirtilerek, şöyle denildi: 
 
"19 Eylül 2017 tarihinde Meksika'nın Puebla Eyaletinde meydana gelen depremin yüzlerce can kaybına ve hasara yol açtığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Meksika halkının acısını paylaşıyor; hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Dost Meksika Hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye'nin Meksika'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz"

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