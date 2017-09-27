Dışişleri; Erbil, Dohuk ve Süleymaniye'ye seyahat uyarısı yaptı
Dışişleri Bakanlığı, Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'ye seyahat uyarısı yaptı
- İHA
Dışişleri Bakanlığı, Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'ye seyahat uyarısı yaptı.
Ayrıntılar gelecek..
Dışişleri Bakanlığı, Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'ye seyahat uyarısı yaptı.
Ayrıntılar gelecek..
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