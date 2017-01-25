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Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan Somali'ye baþsaðlýðý mesajý

Dýþiþleri Bakanlýðý, Somali’nin baþkenti Mogadiþu’da Dayah Hotel’e yönelik olarak düzenlenen terör saldýrýsýný kýnadý.

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Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, “Somali’nin baþkenti Mogadiþu’da Dayah Hotel’e yönelik olarak bugün (25 Ocak) düzenlenen saldýrýda 10’un üzerinde kiþinin hayatýný kaybettiði ve çok sayýda yaralý olduðu üzüntüyle öðrenilmiþtir. Bu terör saldýrýsýný þiddetle kýnýyoruz.

Somali Federal Parlamentosu seçimlerinin tamamlandýðý bir süreçte gerçekleþen söz konusu saldýrýnýn ülkenin istikrara kavuþma sürecini baltalamayý hedeflediði düþünülmektedir. Bu ve benzeri menfur terör saldýrýlarýnýn, Somali’nin bu yöndeki ilerleyiþini durduramayacaðýna inanýyoruz.

Saldýrýlarda hayatýný kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Türkiye Somali’nin barýþ ve istikrara kavuþmasý için üzerine düþeni yapmaya, dost ve kardeþ Somali halkýnýn yanýnda yer almaya kararlýlýkla devam edecektir” denildi.

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