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Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına "Irma Kasırgası" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaleti ile söz konusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olan Irma Kasırgası'na karşı bölgede yaşayan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığından Karayipler bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan “Kategori 5” olarak sınıflandırılan Irma Kasırgası'na ilişkin yapılan açıklamada, “Irma Kasırgası, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti ile söz konusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde söz konusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları, yerel makamların yaptıkları ve yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Havana, Santo Domingo, Karakas, Vaşington Büyükelçiliklerimiz ve Miami Başkonsolosluğumuz, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadırlar. Vatandaşlarımıza yerel makamların ikazlarının yanı sıra, söz konusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Kasırgadan etkilenen vatandaşlarımızın aşağıdaki numaralar/internet siteleri üzerinden Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine ve ilgili temsilciliklerimize ulaşmaları mümkündür” denildi. 

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