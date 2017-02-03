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Dışişleri Müsteşarı Yalçın, Suriye muhalefeti temsilcileriyle görüşecek

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriye askeri ve siyasi muhalefet temsilcileriyle toplantı yapacak. Toplantıda, Astana toplantısının sonuçlarının yanı sıra, şubat ayı içinde BM’nin arabuluculuğunda Cenevre'de yeniden başlatılması öngörülen müzakerelerin üzerinde durulacağı kaydedildi.

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Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, Suriye askeri ve siyasi muhalefet temsilcileriyle toplantı yapacak. Görüşmede, Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde, Astana toplantısına iştirak eden askeri grupların temsilcileri, Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanlarının hazır bulunacağı belirtildi. Ayrıca, bazı Dürzi, Nusayri şahsiyetler ve din alimlerinin de toplantıya iştirak edeceği ifade edildi. Astana toplantısının sonuçlarının yanı sıra, şubat ayı içinde BM’nin arabuluculuğunda Cenevre'de yeniden başlatılması öngörülen müzakerelerin de üzerinde durulacağı belirtildi. 
 

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