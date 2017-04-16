Dışişleri: Türkiye, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde dost ve komşu İran halkına yardıma hazır

Bakanlık tarafından İran'ın kuzeybatısında meydana gelen sel felaketine ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"İran'ın kuzeybatısında meydana gelen sel felaketi sonucunda can ve mal kayıpları meydana geldiği; bugün itibariyle hayatlarını kaybedenlerin sayısının 42'ye ulaştığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde dost ve komşu İran halkına her türlü yardıma hazırdır"