Dışişleri'nden Macron'a tepki: Ülkemizin Avrupa karşıtı olduğunu söylemek gerçekle örtüşmüyor

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, 'Ülkemizin Avrupa karşıtı olduğunu söylemek gerçekle örtüşmüyor. Macron'un AB süreciyle ilgili sözlerini derin teessüfle karşılıyoruz' denildi.