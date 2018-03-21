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Dışişleri'nden Merkel'in Afrin açıklamasına tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Merkel'in yaptığı açıklamaların kabul edilemeyeceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, "Talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Terör örgütünün merceğinden bakılmasını yadırgıyoruz" açıklamasında bulundu.

Merkel, "Türkiye'nin güvenlik çıkarlarına rağmen Afrin'de yaşananlar kabul edilemez." açıklamasında bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

"Zeytin Dalı, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekattır. Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike sözkonusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır.

Hal böyleyken, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz.

Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz."

 

 

 

 

 

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