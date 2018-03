Türkiye'den Almanya'ya uyarı: PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz

Almanya’daki camilere düzenlenen islamofobik saldırılar hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "PKK'nın Lauffen am Neckar'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Almanya’nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait iki camiye son günlerde saldırılar düzenlendiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırılarda, can kaybı yaşanmaması tek tesellimizdir. Lauffen am Neckar'da 9 Mart gecesi molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenilmiş olmakla birlikte, dün gece Berlin’deki camiye yapılan saldırının failleri henüz belirlenememiştir.

Son dönemde, Almanya’da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz.

PKK'nın Lauffen am Neckar'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz.

Sözkonusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasını Alman makamlarından bekliyoruz.