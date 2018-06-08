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Dışişleri'nden Avusturya'ya tepki: Siyasi çıkar elde etme çabasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi. Bakanlık, 'Avusturyalı siyasetçilerin siyasi çıkar elde etme çabasını kınıyoruz' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Avusturyalı yetkililerin 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi. Bakanlık kararı siyasi elde çabası olarak nitelendirdi.
 
Dışişleri, "Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınırdışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir" ifadelerini kullandı. 
 
Bakanlık ayrıca Avusturya'nın AB dönem başkanlığını üstelenecek olmasını da "talihsiz bir durum olarak" değerlendirdi.
 
AVUSTURYA'NIN CAMİ KARARI
 
Avusturya'da biri Türklere ait 7 caminin faaliyetleri durduruldu. Yurtdışından finanse edildiği gerekçesiyle 60 imamın sınırdışı edilmesine karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı ATİB'de görevli iki imamın oturma izinleri iptal edildi.

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