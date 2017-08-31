Dışişleri'nden, DEAŞ'tan kurtarılan Telafer ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tarih boyunca Iraklı Türkmen soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve Haziran 2014’ten bu yana DEAŞ terör örgütünün işgali altında bulunan Telafer'in kurtarılması için 20 Ağustos 2017'de başlatılan askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vahşi terör eylemleriyle Türkiye'yi de hedef alan DEAŞ'ın Irak'taki mezaliminin en büyük kurbanları arasında yer alan Telafer halkının acılarının paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, DEAŞ'tan kaçan on binlerce Telaferliye kapılarını açan Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi DEAŞ sonrası dönemde de Telafer halkının yanında olacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bundan sonraki süreçte, Telafer'deki DEAŞ zulmünün faillerinin adalet önüne çıkarılarak hakettikleri cezaya çarptırılmaları, ilçede kontrolün kendi gündemlerine göre hareket eden milis gruplar yerine meşru Irak güvenlik güçleri ve bizzat Telaferliler tarafından sağlanması, DEAŞ ile diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesi, Telafer'in süratle istikrara kavuşturulması ve yeniden imar edilmesi büyük önem arzetmektedir."

Bakanlık, Türkiye'nin bu hassas süreçte Irak hükümetine ve Telafer halkına her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.