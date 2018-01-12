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Dışişlerinden Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, 4. AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildirgeye, 'Kıbrıs çözüm sürecine yönelik yer alan çarpık ifadeler' nedeniyle tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, "İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla 10 Ocak tarihinde Roma’da düzenlenen AB’nin Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Dördüncü Zirvesi’nde kabul edilen ortak bildirgenin yedinci maddesinde Kıbrıs çözüm sürecine yönelik olarak yer alan çarpık ve yapıcılıktan uzak ifadeler, Ada’da 2008 yılında başlayan ve 2017 yılında Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasıyla sona eren müzakere sürecinin başarısızlığının temel sebebini oluşturan Kıbrıs Rum tutumunu yansıtmakta, Rum tarafının çözümsüzlük çabalarında AB üyeliğini istismarının yeni bir örneğini teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin önde gelen bazı üyelerinin de yer aldığı Med7 tarafından yayımlanan bir bildirgede, tarafsızlıktan uzak ve münhasıran Rum pozisyonunu yansıtan bu gibi ifadelerin yer almasına izin verilmesinin, Kıbrıs meselesinde çözüm bulunmasına yönelik çabalara herhangi bir olumlu katkı sağlamadığı vurgulandı.

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