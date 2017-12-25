Dışişlerinden Kabil’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de Güvenlik Direktörlüğü yerleşkesinin yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
- İHA
Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kabil’de Ulusal Güvenlik Direktörlüğü yerleşkesinin yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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