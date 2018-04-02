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Dışişlerinden Nijerya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlediği intihar saldırısını kınadı.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği bombalı intihar saldırısının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği 2 intihar saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 83 kişi yaralanmıştı.

 

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