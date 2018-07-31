Dışişleri'nden şehitler için anma mesajı

<p> Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Terör örgütü ASALA tarafından 31 Temmuz 1980’de şehit edilen Atina Büyükelçiliği İdari Ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen’i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.</p>
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