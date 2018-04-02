Dışişleri: Yunanistan'ın devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamaları kınadığını bildirdi. Dışişleri açıklamasında, 'Yunanistan'ın devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadelerini esefle karşılıyoruz' ifadelerine yer verildi.
Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Sınırımızı yasadışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz.
Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.