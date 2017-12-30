Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu. İkili ilişkilere etkisi olacaktır denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu. İkili ilişkilere etkisi olacaktır denildi.
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