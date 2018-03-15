Divan-Arçelik İş birliği: Arçelik Asista ile Divan İstanbul’da Akıllı Otel Deneyimi

Divan ve Arçelik A.Ş. 63 yıllık deneyimlerini birleştirerek otelcilik sektöründe dijital dönüşüme öncülük ediyor. Arçelik’in Akıllı Asistanı Asista, bir ilki gerçekleştirerek Divan İstanbul misafirlerine akıllı otel deneyimi yaşatacak.

Divan İstanbul’un 191 odasının tamamına yerleştirilen Arçelik Asista, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerinde de hizmet veriyor. Otel misafirleri sesli komutlarıyla ışıkları, perdeleri açıp kapatabilecek, klima ayarlarını değiştirebilecek ve televizyonu kontrol edebilecek. Ayrıca döviz, hava durumu, takvim ve saat, alarm, haber özeti, radyo, trafik hakkında güncel bilgilere ulaşabilecek. Misafirlerin konaklama deneyimlerini en üst düzeye taşımak için otel ve otel hizmetleri hakkında bilgi sağlarken, şehirdeki en iyi restoranlar, yakındaki alışveriş merkezleri ve turistik yerler hakkında önerilerle yeni nesil bir concierge hizmeti sunacak. Asista’ya misafirlerden gelen geri bildirimlere göre yeni bilgiler ve hizmetler eklenebilecek.

Richard Appelbaum: Dijital dönüşüm sürecinde turizm sektöründe öncü rol üstleniyoruz

Divan-Arçelik Asista iş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum, “Bugün Divan Grubu olarak hizmet verdiğimiz 17 otelimizle sektörde ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Sektörümüze kazandırdığımız öncü çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Appelbaum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepinizin bildiği gibi teknoloji hayatımızın her alanında dokunuyor ve dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Divan Grubu olarak bu dönüşümde de sektörümüz adına öncü bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda; Arçelik tarafından geliştirilen Akıllı Asistan Asista’yı sektörümüze kazandırarak yine önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Misafirlerimize daha iyi bir konaklama deneyimi sunmayı amaçladığımız bu iş birliğiyle otellerimizde konfor ve rahatlığı en üst düzeye taşıyoruz.”

Can Dinçer: İlk Türkçe sesli asistan Asista’yı Türkiye’deki alışkanlıklara uygun geliştirdik

Değişen trendler doğrultusunda tüketici ihtiyaçlarını takip ederek yatırımlarını bu kapsamda şekillendirdiklerini söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise “Divan bize inandı, ilk müşterimiz oldu. Çok kısa bir sürede projeyi hayata geçirdik. Dünyada sesli akıllı sistemler pazarı hızla büyüyor. Yaptırdığımız kapsamlı araştırmalar Türkiye’deki tüketicinin de sesli asistanlara ilgi gösterdiğini ortaya koydu. İlk Türkçe sesli asistan olan Asista, Türkiye’deki alışkanlıklar ve ihtiyaçlara uygun olarak geliştirildi. Divan ile yaptığımız kıymetli ortaklığın başka iş birliklerine de öncülük edeceğine inanıyoruz. Ülkemiz için katma değer yaratacak, ekosistemin gelişmesine yardımcı olacak ürün ve hizmetler geliştirmeye, bu konuda öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Arçelik A.Ş. İnovasyon Direktörü Erkan Duysal da şunları söyledi: Arçelik A.Ş.’nin inovasyon yolculuğunun temelinde tüketicisi için her zaman daha iyisini yapma, geleceği bugünden yaşatma çabası bulunuyor. Dünyada dijital bir devrim yaşanırken, Arçelik dijital dönüşüm konusundaki deneyimlerini başka sektörlere de taşımayı hedefliyor. Divan gibi doğru ortaklarla iş birliği yapıldığında sağlanan fayda da en üst seviyeye ulaşıyor. İhtiyaca göre öğrenen teknolojisiyle Asista’nın kapsamını genişletmek ve geliştirmek mümkün olacak”