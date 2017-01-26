Diyanet 102 ülkede hizmet veriyor

AA muhabirinin derlediði bilgiye göre, 1924'te kurulan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca 1980'li yýllardan itibaren yurt içindeki vatandaþlarýn yaný sýra yurt dýþýnda yaþayan vatandaþ ve soydaþlara da hizmet sunuluyor.

Bakanlar Kurulunun, büyükelçilikler ve baþkonsolosluklar nezdinde din hizmetleri müþavirlikleri ve ataþelikleri oluþturulmasýna iliþkin 1978'de aldýðý karar kapsamýnda, 1985'ten itibaren yurt dýþýna din görevlileri gönderilmeye baþlandý.

Bu çerçevede, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'in 2010 yýlýnda göreve geliþine kadar ABD, Avustralya, bazý Avrupa ülkeleri ile Balkan ülkelerini ve Türk cumhuriyetlerini de kapsayan bir coðrafyada 18 din hizmetleri müþavirliði, 21 din hizmetleri ataþeliði ile bin 85 din görevlisi hizmet verdi.

Baþkanlýðýn hizmet verdiði ülke ve personel sayýsý 2010'dan itibaren hýzla arttý. Bu doðrultuda din hizmetleri müþavirliklerinin sayýsý 12'si Avrupa, 23'ü Avrasya ve 17'si Afrika ülkelerinde olmak üzere 52'ye, din hizmetleri ataþeliklerinin sayýsý 30'u Avrupa, 6'sý Avrasya, 2'si Afrika ülkesi olmak üzere 38'e, din hizmetleri koordinatörlüðünün sayýsý 7'si Avrasya, 4'ü Afrika ve biri Asya ülkesi olmak üzere 12'ye, din hizmetleri müþavir yardýmcýlýklarýnýn sayýsý 3'e yükseldi.

Bazý ülkelerde hem müþavirlik hem de ataþelikle hizmet verilirken, bir bölümü sözleþmeli 2 bin 43 din görevlisi Müslümanlarýn ve soydaþlarýn yoðun olduðu bölgelerde görev yapýyor.

Baþkanlýk tarafýndan, soydaþlarýn yaný sýra yurt dýþýnda yaþayan Müslüman azýnlýklara hizmet konusunda da adýmlar atýldý. Türkiye'nin dini eðitim ve din hizmetleri alanlarýndaki tecrübe ve birikimlerini baþta Ýslam ülkeleri olmak üzere Müslüman azýnlýklarla paylaþmak amacýyla uluslararasý toplantýlar düzenlendi.

Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðünce yürütülen hizmetler kapsamýnda, 2010 öncesinde uluslararasý þuralar, sempozyumlar ve zirveler gerçekleþtirilirken bu faaliyetler 2010 sonrasýnda da artýrýlarak sürdürüldü. Bu çerçevede Avrasya Ýslam Þuralarýnýn yaný sýra, Afrika Müslüman Liderler Zirvesi, Balkan Ülkeleri Diyanet Ýþleri Baþkanlarý Toplantýsý, Avrupa Müslümanlarý Buluþmasý, Latin Amerika Ülkeleri ve Karayip Adalarý Müslüman Dini Liderler Zirvesi gibi etkinliklerle dünya genelinde pek çok Müslümana ulaþýldý.