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Diyanet: Aldanma ve aldatma riski taşıyan sanal para kullanımı caiz değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemlerde yaygınlaşan Bitcoin gibi sanal paraların kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını açıkladı.

  • DHA
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, ''Dini sorular'' bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada özünde belirsizlik taşıyan, kamuoyunda 'Saadet Zinciri' olarak bilenen uygulamalar gibi, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kritopta paraların kullanımına onay vermedi. 

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