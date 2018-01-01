Diyanet: Aldanma ve aldatma riski taşıyan sanal para kullanımı caiz değildir

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, ''Dini sorular'' bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada özünde belirsizlik taşıyan, kamuoyunda 'Saadet Zinciri' olarak bilenen uygulamalar gibi, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kritopta paraların kullanımına onay vermedi.