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Diyanet Erzincan'da kaymakamlıktaki silahlı saldırıya soruşturma açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan'da Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda bir müftü personelinin silahla ateş açmasına ilişkin olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin idari soruşturma başlattı.
 
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tercan Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, şunlara yer verildi:
 
"Konunun araştırılması için Başkanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

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