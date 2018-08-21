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Diyanet Gürcistan'da 10 bin aileye kurban eti dağıtacak

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Pr.Dr Nebi Gümüş, Diyanet ve TDV olarak Kurban Bayramı vesilesiyle Gürcistan'da yardıma muhtaç binlerce aileye kurban eti dağıtacaklarını bildirdi.

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Başkent Tiflis'in Gardabani ilçesine bağlı Kisali köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurban kesim etkinliği düzenlendi. 
 
Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Nebi Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Türkiye Diyanet Başkanlığı ve TDV olarak bu yıl 200 büyükbaş ve çeşitli Gürcü sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 500 büyükbaş hayvan kestireceklerini kaydederek, "Gürcistan'da yaklaşık 10 bin aileye kurban eti dağıtacağız." dedi.

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