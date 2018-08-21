Diyanet Gürcistan'da 10 bin aileye kurban eti dağıtacak

Başkent Tiflis'in Gardabani ilçesine bağlı Kisali köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurban kesim etkinliği düzenlendi.

Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Nebi Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Türkiye Diyanet Başkanlığı ve TDV olarak bu yıl 200 büyükbaş ve çeşitli Gürcü sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 500 büyükbaş hayvan kestireceklerini kaydederek, "Gürcistan'da yaklaşık 10 bin aileye kurban eti dağıtacağız." dedi.