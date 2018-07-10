Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman dini liderleri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmak için gelen Müslüman dini liderleri kabul etti.

Kabulde konuşan Erbaş, heyeti Başkanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu'da yaşayanlar ile gönül coğrafyasında yaşayan Müslümanlar arasında hiçbir fark olmadığını belirtti.

Birçok ayetin ve hadisin müminlere kardeş olduklarını hatırlattığını dile getiren Erbaş, "Dünyanın durumuna bakıldığında Müslümanlar yüz yıl önce parçalanmışlığın, bölünmüşlüğün acılarını bugün yaşıyor. Dünya haritasında Müslümanların bulunduğu her yerde bir sıkıntı, bir acı var. Bunu tabii sadece hissetmek yetmiyor, hissetmemek zaten artık yolun sonuna geldiğimiz anlamına gelir." diye konuştu.

Erbaş, bu durumu hissetmenin yanı sıra Müslümanların birliğini ve beraberliğini sağlamanın gayreti içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, Başkanlığın bu amaçla ramazan ayında 84 ülkede, Kurban Bayramı'nda ise 140 ülkede faaliyet gösterdiğini aktardı.

Kur'an ve sünnet uyarısı

Sağlıklı din eğitimiyle gençlerin donatılması gerektiğini ifade eden Erbaş, din eğitiminde Kur'an ve sünnetten uzaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din istismarının Müslümanlara verdiği zarara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakıyorsunuz bir kişi dini otorite olarak kabul ediliyor ve arkasından FETÖ gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu da sadece bizim değil bütün dünyanın başına bela oluyor. DAEŞ gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Benzeri birtakım yanlış din algısıyla Müslümanların içine düşürülmüş olduğu bu durum, İslamofobiyi besliyor. Bakıyorsunuz yanlış din algısını yaymaya çalışanlar ile İslamofobiyi geliştirmeye çalışanlar aynı noktada buluşuyor. Bu da Müslümanlara, İslam'a zarar veriyor. Bununla ilgili birliğimizi, beraberliğimizi, programlarımızı gözden geçirmemiz icap ediyor."

Kabulde, eski Tunus Başbakanı ve Nahda Hareketinin Lideri Raşid Gannuşi, ABD ve Balkanlardan Müslüman dini liderler yer aldı.

Programın ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Raşid Gannuşi'yi makamında ağırladı.