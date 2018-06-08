Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Avusturya'nın kararı insan haklarına aykırı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar, çok yanlış bir karardır, insan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır." şeklinde konuştu.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini yaşama özgürlükleri vardır."