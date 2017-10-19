Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bilge Lider'e İslam ümmeti minnettardır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bosnalıları, yaşadıkları her türlü acıya karşı ayakta tutan 'Bilge Lideri' tanımak, inandığı ve yaşadığı değerleri her çağa taşımak, yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmaya çalışan her müminin görevidir. Adı, cesaret, iman ve adaletle anılan Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'e sadece bir millet değil, İslam ümmeti minnettardır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 14. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Boşnak halkı, onun bilgeliği sayesinde istiklalini kazanmıştır"

Erbaş, mesajında "14 yıl önce bugün kendi ifadesiyle yaşayıp yorulduğu dünyadan sevgilisine kavuşan Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i saygıyla ve rahmetle anıyorum. Avrupa'nın ortasında yok olmayla karşı karşıya kalan Boşnak halkı, Onun bilgeliği, savaşta dahi ahlaklı liderliği, askeri dehası ve medeniyet tasavvuru sayesinde zorlukları aşmış, yaşama inancını ve istiklalini kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Erbaş, Kendisini "Dünyadaki İslam davasının bir neferi" olarak tarif eden ve vefatına kadar da böyle hisseden ve yaşayan Aliya İzzetbegoviç'in Türk milletinin hafızasından hiçbir zaman silinmediğini ve silinmeyeceğini vurguladı.