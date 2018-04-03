Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim yürüyüşümüz bile İslam'a davet olur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Eğer bizler, elimizden ve dilimizden herkes emin olsun gayreti içerisinde hareket edersek ve kendimizi öyle yetiştirirsek bizim yürüyüşümüz bile İslam'a davet olur." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında, Almanya ve İsviçre'den gelen öğrencileri Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda kabul etti.

Erbaş, gençlerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, Müslüman'ın ne demek olduğunun çok iyi öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Müslüman'ın, iman esaslarını kabul eden kişi olduğunu anımsatan Erbaş, "Müslim, teslim olan, teslimiyet gösteren, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, nehiylerinden de uzak kalmaya teslim olan insan, teslimiyet gösteren, söz veren insan demektir. Bu tanım, zihninizin bir köşesinde her zaman olsun çünkü bu sizi koruyacak. Ömrünüz boyunca Müslüman kavramının gereğini yapmaya gayret ediyor olmanız, sizi hep koruyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İsmimizin sonuna emin kelimesini koymalıyız"

Hazreti Peygamber'in "Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir" hadisine işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Eğer bizler, elimizden ve dilimizden herkes emin olsun gayreti içerisinde hareket edersek ve kendimizi öyle yetiştirirsek bizim yürüyüşümüz bile İslam'a davet olur. Emin kelimesi bize Peygamber Efendimizi hatırlatıyor. Mekke'deki müşrikler bile 'Emin' ismini vermişler Peygamberimize. Neden biliyor musunuz? Elinden ve dilinden bütün insanlar emin olduğu için. İsmimiz ne olursa olsun sonuna bir emin kelimesini koymamız gerekiyor. Eğer biz buna dikkat edersek yaşadığımız yerlerde komşularınız, 'İşte insan böyle olur, ben de onun gibi olayım' diyecekler. Sizin hal ve hareketleriniz, davranışlarınız kendinizi anlatmaya yetecek."

Hazreti Peygamber'in, Mekke'den Yesrib'e hicret etmesinin ardından bölgeyi medeniyetin ilkelerinin yaşandığı bir yer haline getirdiğini ve adını "Medine" olarak değiştirdiğini kaydeden Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmetle dolu olduğunu, bu medeniyetin zenginliklerinden istifade edilmesinin gerektiğini vurguladı.

Erbaş, programın öğrenciler için hem değerlerin öğrenilmesi hem de İslam medeniyetinin tanınması noktasında verimli olması temennisinde bulundu.

Almanya ve İsviçre'den 125 öğrencinin katıldığı "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında, Konya, Bilecik, Bursa ve İstanbul gezileri yapılacak. Program 7 Nisan'da sona erecek.