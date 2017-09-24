Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çağımızın sorunlarını ancak Kuran ilkeleriyle çözebiliriz

Erbaş, Amasya Fatih Camisi'nde düzenlenen 2017 Kur'an kursu öğrencileri arası hafızlık yarışması Türkiye finalinde yaptığı konuşmada, göreve başladıktan sonra hafızların duasını almak için ilk programının hafızlık yarışması olduğuna işaret etti.

Erbaş, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kur'an'ın tilavetiyle huzuru yaşadıklarını ifade etti.

Türk milletinin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında, istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük motivasyonunun inandığı kitabı Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyen Erbaş, "Bugün de devasa sorunlarla boğuşan dünyamızın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur'an'ın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve en doğru yola ileten kitaptır." diye konuştu.

Türk milletinin Kur'an-ı Kerim'i her şeyden aziz bilen bir millet olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Edebiyatımızdan, örf ve adetlerimize, Kur'an'ın özel bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'e olan imanımızı, onun bir hayat rehberi oluşuyla bütünleştirmeliyiz. Kur'an kurslarına gösterilen ilgiden biliyoruz, gerçekten bu millet Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için büyük bir arzu ve gayret içinde. Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkelerini, mesajlarını en doğru şekilde anlamamız gerekiyor. Kur'an hayatını anlamlandıran, gayeyi varoluşu izah eden bir kitaptır. Onu anlamak kadar önemli bir husus doğru anlamaktır. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden birisi, toplumu din konusunda aydınlatmaktır."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an-ı Kerim'i en doğru dille anlatmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

"Kur'an-ı Kerim'in merhamet, adalet ve ahlak yüklü hayat teklifini bütün dünyaya anlatmamız, arz etmemiz gerekmektedir." ifadesini kullanan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çağın devasa sorunlarını, Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajı ve esenlik ilkeleriyle ancak çözebiliriz. Bugünün türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkelerini taşımak bizim için bir sorumluluktur, kulluk görevimizdir."

Yarışmada Manisa'dan İbrahim Önavcı birinci, Trabzon'dan Muhammed Esed Can ikinci ve İstanbul'dan Muhammed Emin Falay üçüncü oldu. Dereceye girenler ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinden aldı.

Programa, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.