Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadınımızı rahatsız edecek konuları reyting kaygısıyla ekranlara taşımak doğru değil

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari Hacı Sait Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.

Hutbede, "İslam'da kadın, adalet, merhamet ve hakkaniyet" konularına değinen Erbaş, İslam'ın değişim, devrim yaptığı en önemli hususlardan birisinin de kadınlar konusu olduğunu belirtti.

"Hatırlayınız, cahiliye döneminde diri diri toprağa gömülen kız çocukları konusundan ve pazarlarda köle olarak kadınların satıldığı bir ortamdan, cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinimiz var" diyen Erbaş, şunları söyledi:

"Cenneti annelerin ayağı altına seren dinimizin, kadın konusundaki tavsiyelerini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan yerine getirmemiz gerekiyor. Efendimizin (asm), 'sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en iyi davrananızdır' ifadesini de kulaklarımıza küpe yapmamız gerekiyor. Değil kadına şiddet, değil kadını üzmek, değil kadını dövmek, Allah resulü efendimizin ne kızlarına, ne eşine bir fiske dahi vurmadığı gerçeği ortada duruyorken, kadınlarımıza şiddetle davranmak, onları üzmek, onları perişan etmek hiç bize yakışır mı, hiç Müslümana yakışır mı?"

"Bilgi edinmek isteyen kardeşlerimize telefonlarımız her zaman açık"

Erbaş, "Özellikle toplumumuzu, insanımızı ve kadınımızı rahatsız edecek konuları, ulu orta ekranlardan tartışmak, bazen reyting kaygısıyla, düşüncesiyle bunları ekranlara taşımak doğru değildir, bunlara fırsat vermemek lazım diye düşünüyorum. Toplumumuzun, insanımızın huzuru için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Zaman zaman bazı konuların ekranlarda spekülasyona uğratıldığını vurgulayan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman kadınlarla ilgili bazı konularda sorular soruluyor, cevaplar veriliyor, bazı ihtilaflı konular gündeme getiriliyor ve onlar sosyal medyada, ekranlarda çeşitli şekillerde speküle ediliyor, üzerinde spekülasyonlar yapılıyor. Bunlara fırsat vermeyelim, medya yöneticilerimiz bunlara fırsat vermesinler. Sosyal medyada bunları çok fazla paylaşmayalım, zira bu konular, ilmi ortamlarda, ehil alimlerin birlikte müzakere ederek sonuca ulaştırıp, ondan sonra toplumla paylaşılacak şeylerdir. "

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, istismara zemin hazırlanmaması gerektiğini kaydederek, "İstismara açık olan bazı konuları, bundan fayda uman, reyting çıkarmak isteyen ya da çok fazla paylaşımlar yaparak kendisini ortaya koymak isteyen insanlara da bu şekilde zemin hazırlamamamız gerekiyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. Konular orada müzakere ediliyor. Ehil ilim adamlarımız tarafından müzakere ediliyor ve bu konularla ilgili bilgi edinmek isteyen kardeşlerimize telefonlarımız her zaman açık. Onlar bizden sorularının cevaplarını istesinler. Biz kardeşlerimizin bu sorularına en doğru bir şekilde, en sağlıklı şekilde cevap veriyoruz ve bundan sonra da en güzel, en doğru şekilde cevaplarını vermeye çalışacağız" diye konuştu.

"Aile Rehberlik Büroları açtık"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her ilde ve pek çok ilçede Aile Rehberlik Bürosu açtıklarını sözlerine ekleyen Erbaş, "Aile o kadar önemli ki kadın o kadar önemli ki ailedeki huzur o kadar önemli ki her ilimizde ve pek çok ilçemizde kadınımızın sorununu, ailemizin sorununu gidermek, problemlere çözüm bulabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Aile Rehberlik Büroları açtık. O bürolara müracaat ediniz." ifadelerini kullandı.