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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır? Böyle bir şey olur mu? Bu tür propagandalara sakın prim vermeyin

Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Tanrı anlayışının İslam ile ilgisinin olmadığının altını çizen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır? Böyle bir şey olur mu? Bu tür propagandalara sakın prim vermeyin' ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır? Böyle bir şey olur mu? Bu tür propagandalara sakın prim vermeyin." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının 150 bin din görevlisiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında İslam'a hizmet ettiğini söyledi.

Din görevlilerinin cami içinde ve dışında yürüttüğü hizmetin önemine işaret eden Erbaş, "Kürsüde ders anlatmaktan çıkan hocamız, mahalleyi, esnafı dolaşacak, dini mübini İslam'ı anlatacak." ifadesini kullandı.

Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Tanrı anlayışının İslam ile ilgisinin olmadığının altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamberi inkar ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkar etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunun propagandasını yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Birileri de 'Bakınız bize şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Milletin çocukları bundan oluyor.' diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Din istismarının en uç noktalarından birisidir. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandalara sakın prim vermeyin."

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