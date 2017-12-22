Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanlar olarak, bütün insanlığı hayra çağırmalıyız, kötülükleri ortadan kaldırmalıyız

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Azerbaycan ziyaretinde devlet televizyonu Az Tv'nin canlı yayın konuğu oldu.

Erbaş, programda "2017 İslam Dayanışması Yılı" çerçevesinde düzenlenen programlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bu yılı "İslam Dayanışma Yılı" ilan ettiğini anımsatan Erbaş, "2017 yılı boyunca çeşitli ülkelerde toplantılar yapıldı. Ekim ayının ortalarında da İstanbul’da bir toplantı yapıldı. O toplantılarda dünyanın gidişatı, özellikle barışın bozulmasına yönelik yapılan birtakım planlar, o planların arkasındaki insanların amaçları nedir, bunlar gündeme getirildi. Barışın sağlanması, yeryüzünde huzurun olması için neler yapılması gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, bunlar konuşuldu." ifadesini kullandı.

Dünyanın herhangi bir yerinde katledilen, zulüm gören insanların inancına bakılmaksızın onların kurtarılması ve bu zulmün önlenmesi gerektiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizler müminler, Müslümanlar olarak, bütün insanlığı hayra çağırmalıyız, kötülükleri ortadan kaldırmalıyız, iyilikleri yaygınlaştırmalıyız. Bunun için gayret ediyoruz. Bu toplantılarda alınan kararlar, inşallah dünyaya barışın gelmesi, akan kanların durdurulması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması noktasında katkı sağlar. Şu anda biz bunun için çabalıyoruz, gayret ediyoruz ama bir taraftan da bakıyorsunuz ki bu savaşları, bu çatışmaları sürdürmek isteyen birtakım anlayışlar var. Onları ortadan kaldırmak için gayret etmemiz lazım. Barış herkese lazım, sadece Müslümanlara lazım değil, bütün inançlara da barış lazım. Dolayısıyla bütün insanlık dünyayı yaşanılır hale getirmek için gayret etmesi gerekiyor. Bütün insanlık dünyayı yaşanılır hale getirmek için gayret etmeli. İslam zaten bin 400 yıldır bunu sağlamaya çalışıyor. İslam, 'Ey iman edenler, hepiniz barışa giriniz' ayeti kerimesiyle bütün insanlığı barışa çağırıyor."

- "İslam medeniyeti farklı inançları bir arada barış içerisinde yaşatmıştır"

İslam medeniyetinin farklı inanç, kültür ve ırkları bir arada yaşatmanın en iyi örneklerini verdiğini vurgulayan Erbaş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Medine'de Hazreti Peygamber Efendimiz, farklı inançlardan insanları bir arada yaşatmayı sağlamış, bunu başarmış, sonra Endülüs'te, Selçuklular döneminde bunu yaşatmışız. Osmanlı döneminde bunu zirveye taşımışız. Farklı yapıda, farklı etnik kökenlerde, farklı inançlarda insanları huzur içerisinde, barış içerisinde yaşatmayı başarmış bir medeniyetiz biz. Bunun örneklerini işte Azerbaycan'da görüyoruz, Türkiye'de görüyoruz, Özbekistan'da görüyoruz. Biz birlik, beraberlik içerisinde olursak Myanmar'dan sürülen yüz binlerce Arakanlı Müslüman kardeşimizin gözyaşlarını da dindirmiş oluruz."

Müslümanların Filistin'de birçok acı yaşadığını belirten Erbaş, "Bütün insanlar olarak birlikte hareket edersek inşallah bu acıları durdurabiliriz. Dünyanın herhangi bir yerinde katledilen, zulüm gören insanlar, Müslüman, Hristiyan, Yahudi de olsa insanlık adına bu zulümleri önlemek lazım." ifadelsini kullandı.