Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Avusturya’ya tepki: Medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve açılışlara katıldığı Ordu'da yaptığı açıklamada, "Medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden Avrupa'da bu tür yasaklamalar, kısıtlamalar, hele hele cami kapatıp cami görevlilerini ülke dışına çıkarma gibi anlayışlar anlaşılır gibi değildir. Bu kararı alanların kararlarından vazgeçmesi gerektiğini yüksek sesle ifade etmek istiyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır. Dolayısıyla bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını ben özellikle rica ediyorum. Çünkü yeryüzünde yaşayan insanların dinlerini ibadetlerini inançlarını yaşama özgürlükleri vardır. Müslümanlar özgürlüklerini tabii ki İslam'ın mabedi olan camilerde yaşayacaklardır, yerine getireceklerdir. Böyle bir yasaklama medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya yakışmamıştır. Böyle bir açıklama Avusturya'ya hiç yakışmamıştır. Bizim medeniyetimizde mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Hristiyanların mabedi kiliselerdir, Yahudilerin mabedi sinagoglar havralar son derece özgürdür, açıktır, herkes ibadetini yapmaktadır. Avrupa'dan insan özgürlüklerinden yana, daha insan haklarından yana, inanç özgürlüklerinden yana tavır beklerken, bu özgürlükleri genişletmeye yönelik çalışmalar beklerken, böyle bir kısıtlama böyle bir cami kapatma anlayışı gerçekten bizi çok üzmüştür. Ben en kısa zamanda bu söylemin, bu açıklamanın yanlış olduğunu, bu açıklamadan vazgeçildiğine dair bir bildirinin açıklamanın yapılmasının çok uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de mabetler açılırken hatta bundan iki ay önce İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kilise açıldı. Biz inançların mabetlerine böyle bakıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de inanç özgürlükleri alabildiğince geniş tutulurken medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden Avrupa'da bu tür yasaklamalar, kısıtlamalar hele hele cami kapatıp cami görevlilerini ülke dışına çıkarma gibi anlayışlar anlaşılır gibi değildir. Ben tekrar bu kararı alanların vazgeçmesi gerektiğini yüksek sesle ifade etmek istiyorum."