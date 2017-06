Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den sürücülere uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Zonguldak Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti. Ramazanın son cumasının mübarek olmasını dileyen Görmez, bayram tatili için yola çıkacak sürücüleri uyardı. Ramazan'ın son cuma hutblesinde trafik kazalarına değindiklerini ifade eden Görmez şöyle konuştu:

"Her sene biz bayram sevinçlerimizi trafik kazalarıyla hüzne ve acıya dönüştürüyoruz. Bayramda her kardeşimiz, kendi annesini, babasını, yakınlarını ziyaret etmek için yollara çıkıyor. Pek çok anne baba üzülüyor. Evlatlar yetim kalıyor. Öncelikle bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, bayramda yola çıktığı zaman lütfen çok sabırla hareket ederek hiçbir kardeşimizin hiçbir kazaya uğramadan bayram sevincini yaşamasını istiyoruz. Her kardeşimizden istirhamım yolarda dikkat etsinler, sevdiklerine sıhhat afiyet içerisinde ulaşsınlar. Tekrar sıhhat afiyet içerisinde kendi evlerine ve ailelerine dönsünler. Cenabı-ı hak kazasız belasız, musibetsiz, hiçbir canımızın zarar görmediği bir bayram geçirmeyi bizlere nasip etsin inşallah."

Vali Ali Kaban, Görmez'e Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde üretilen dünyaca ünlü Devrek bastonu hediye etti.