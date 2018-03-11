Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Ehliyetsiz liyakatsiz kişilerin açıklamalarını asla tasvip etmiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam’ı ilimler fakültelerinin yetkin kurumlar olduğunu dile getiren Erbaş, "İslam elbette hiç bir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır. İslam elbette hiçbir kurumun tekelinde değildir." şeklinde konuştu.

Erbaş, "Ehliyetsiz liyakatsiz kişilerin açıklamalarını asla tasvip etmiyoruz. İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız. Çocuk istismarı noktasında neler yapabilir, yani pek çok bölgemizde kız çocuklarını okula göndermeyen aileler var. Bizim kardeşlerimizden yani çeşitli noktalarda konuşma yapma durumunda olan kardeşlerimizden ricamız ehliyetsiz, o konuda yeteri bilgi sahibi olmayan kardeşlerimiz topluma açık, medya ve sosyal medya yönünde bu tür açıklamalar yapmasın. Bu konu hakikaten milletimizi rahatsız ediyor. Yol haritamızda bu konuyla ilgili milli birlik ve beraberliklerimizi dikkate alan kişi ve şahıslar var. Ancak dini istismar eden bir takım yapılar var. FETÖ ve DEAŞ raporlarımızı tüm il ve ilçelerde bu raporları vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Dini istismar eden yapılarla mücadelemiz devam ediyor. Milli oluşumuza karşı olanlara gerekeni yapacağız. Milli varlığımıza kastı olan tüm oluşumlar karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımızı bulur. Alo 190 fetva hattı açık. Uzmanlarımızdan şunu istiyoruz,soruları iyce araşttırdaktan sonra tatmin edici cevaplar vermelerini istiyoruz. Akıllarına her gelen soruyu sorarak kurul üyelerimizi meşgul etmemelerini de özellikle tavsiye ediyorum" diye ekledi.