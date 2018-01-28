Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Onlar orada biz burada cihada devam ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan İmamı Azam Hafızlık Kuran Kursu’nun açılışına katıldı. Açılışa Erbaş’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Nasrullah Çelik Kuran tilaveti verdi. 5 bin 545 metrekare alana kurulu Kuran kursundan 240 öğrenci faydalanabilecek.

Programda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli’de eksik olan hafızlık Kuran kursumuzun tamamlanmış olması ve bugün hizmete giriyor olmasından hepimiz büyük bir memnuniyet duymaktayız. Dinimizi hurafelerden uzak bir şekilde anlatmak büyük bir önem taşıyor” dedi.

“Kuran kurslarında 1 milyon öğrencimiz var”

Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş ise konuşmasında, “Kuran kurslarımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışmaları içerisinde belki de en ön sırada. 1 milyon öğrencimiz var. Bunlarda 60 bin kadarı yatılı. Kuran kurslarımızla haftanın her günü her yaş grubuna ulaşmaya çalışıyoruz. 300 bin kadar Müslümana camilerde ulaşmaya çalışıyoruz. Yurtlarda gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün yurtlarımızda Kuran kursları açtık” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59’u kendisine indirilen Kuran’ı Kerim-i okuyamıyor”

"Önümüzdeki hafta ikinci eğitim öğretim dönemi başlayacak” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, “Okullarımızda Kuran ve Hazreti Peygamber’in hayatı derslerini koyanlardan Allah razı olsun. Şimdi vazife bizde. Kuran okuyanların oranı ülkemizde hala yüzde 41. Nüfusumuzun yüzde 59’u Kuran’ı Kerim okumasını bilmiyor. Şimdi görev bizim. Çocuklarımızın daha fazla seçmeli Kuran derslerini seçmelerini sağlamamız lazım. Yüzde 99’umuz Müslümanız diye hep iftihar ediyoruz ya, yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59’u kendisine indirilen Kuran’ı Kerimi okuyamıyor. İşte ihtiyaç bu” diye konuştu.

“Onlar orada biz burada cihada devam ediyoruz”

Afrin operasyonu ile ilgili olarak konuşan Prof Dr. Erbaş, “Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize acilen şifalar diliyorum. Onlar oralarda çarpışıyorlar, biz burada Kuran kurslarını açıyoruz. Onlar orada biz burada cihada devam ediyoruz. Allah hepimizin cihadını kabul etsin” şeklinde konuştu.

Konuşmaları ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş ve protokol üyeleri Kuran kursunun açılış kurdelesini kesti.