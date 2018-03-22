Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Sadece Türkiye değil, tüm dünya bizden hizmet bekliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yurt dışında görev yapacak müşavir, ataşe ve koordinatörlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programının açılışına katıldı. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Erbaş, “Sadece Türkiye değil, tüm dünya bizden hizmet bekliyor” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet’in dünya üzerinde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük olarak toplamda 114 noktada hizmet ettiğini kaydetti. Görev yapılacak bölgelerde en fazla eğitime önem verilmesinin altını çizen Erbaş, şöyle konuştu:

“Bugün yanlış din algısı ile başımıza gelen belaları görüyorsunuz. Farklı farklı anlayışlar ortaya çıkıyor. Yanlış din algısı, bir müddet sonra terör örgütüne dönüşüyor, FETÖ, DEAŞ gibi.Yurt dışında bizi en fazla uğraştıran,hala vatandaşlarımızın üzerinden elini çekmeyen örgütler var.”

FETÖ ile mücadele

Cihat gibi kutsal bir kavramın yanlış din algısına kurban edildiğini ifade eden Erbaş, yurt dışında FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadele etmede hassas davranılmasını vurgulayarak, bunlarla ilgili hazırlanan raporların mutlaka görev yapılacak yerlerde insanlara ulaştırılmasını istedi. Erbaş, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da, dinin yanlış ve yanlı yorumuyla ortaya çıkabilecek suistimallere mahal bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Medeniyetimizin farklı inançlara sahip insanları asırlarca bir arada yaşattığına dikkat çeken Erbaş, İslam dünyasında çıkarılmaya çalışılan mezhep çatışmasını engellemek için gayret sarf edilmesini vurguladı.

Açılış programının Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programı, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde 9 gün sürecek.