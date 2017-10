Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Mihrap, minber bize Peygamberimizden emanettir

İzmir Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen Din Görevlileri Buluşması Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Diyanet İşleri BaşkanıProf. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, alimlerin ve din görevlilerinin peygamberlerin varisleri olduğunu söyledi.

"Alimler, peygamberlerin varisleridir. Bütün peygamberlerin vasıfları Hz. Peygamber efendimizde toplanmıştır." ifadelerini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

Erbaş, alimlerin, din görevlilerinin taşıdığı emanetin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Allah için bir çocuğa bir harf öğrettiğinizde buna şahit oluyorsunuz. Bir insanı kötülükten alıkoyduğunuzda, yanlıştan döndürdüğünüzde uyarıcılık vazifesini yerine getirmiş oluyorsunuz. Öncelikli olarak bu görev bizim görevimizdir. Eğer uyarıcılık vazifemizi yapmazsak bu vebalin altında kalırız. İrşat vazifemizi yerine getirmezsek vebal altında kalırız." diye konuştu.

Din görevlilerin taşıması gereken vasıflar

Din görevlilerinin mürşit olduğuna ve bu dünyadaki sorumluluğunun büyük olduğuna işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kıyamet günü insanlar arasında en uzun boylu olarak gelecek olanlar, mahşer günü alınları parlayarak gelecek olanlar müezzinlerimizdir. Her birimiz birer vaiziz. Her imam, her müezzin, her müftü, her vaiz iyiliği emretmekle, kötülükten men etmekle mükellefiz. Bu kadar önemli vazifeyi deruhte edecek insanların taşıması gereken vasıflar vardır. Öncelikle Peygamberimizin mihrabında oturan, O'nun makamının izlerini omuzlarında taşıyan biz din görevlileri bu makama layık olmak zorundayız. Mihrap, minber bize Peygamberimizden emanettir. Nerede bulunduğumuzun farkında olacağız. Yaptığımız işin Peygamber mesleği olduğunun bilincinde olacağız.