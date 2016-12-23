Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile AFAD iþbirliðine gitti

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü ile Suriyeli sýðýnmacýlara yönelik din hizmetinin daha düzenli hale getirilmesi saðlanacak.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen iþbirliði protokolü imza törenine,Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, AFAD Baþkanvekili Mehmet Halis Bilden ve diðer ilgililer katýldý.

Görmez, burada yaptýðý konuþmada, dün þehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek "Bütün bu zorluklar ve acýlarýn çok kýsa bir süre içerisinde geride kalýp, aziz milletimizin barýþ ve huzur içinde medeniyet yürüyüþüne devam edeceðine, bölgemizde barýþýn ve huzurun temini yolunda çok büyük çabalarýný ortaya koyacaðýna olan inancýmý ifade etmek isterim" dedi.

Görmez, Türkiye'nin savaþ ve katliamlardan kaçanlar için bir sýðýnak haline geldiðini belirtti.

Protokolle öncelikle sýðýnmacýlara yönelik din hizmetlerinin nasýl yapýlacaðýný tespit edeceklerini ifade eden Görmez, "AFAD ile iþbirliði içerisinde, hem kamplarda hem kamp dýþýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak üzerimize düþen vazifenin tanýmýný yapmak, çerçevesini belirlemek üzere bu protokole imza atmýþ olacaðýz." dedi.

Dil sorununun çözümü, dini yayýnlar, kültürel içerikli programlar, insani yardýmlar gibi konularda düzenli hizmetin yürüyebilmesi için böyle bir protokole ihtiyaç bulunduðunu söyleyen Görmez, protokolle acil afet durumlarýnda Türkiye'nin her yerinde bulunan din görevlilerine düþen vazifelerin de belirleneceðini ifade etti.

Görmez, "Halep'te insanlýk ölmesin" sloganýyla iki hafta önce baþlattýklarý kampanyaya verilen destekten dolayý da vatandaþlara teþekkür etti.

- "Ýþbirliði kurumumuzun gücüne güç katacak"

AFAD Baþkanvekili Bilden de protokolün iki amacýndan birinin, AFAD'ýn ana sorumluluðu olan görevlerde iþbirliði yapmak, ikincisinin ise Suriyeli sýðýnmacýlara yönelik din hizmetinin daha düzenli hale gelmesi olduðunu bildirdi.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Türkiye'nin her yerinde teþkilatý olduðunu hatýrlatan Bilden, "Onlarla iþbirliði yapmak bizim kurumuzun gücüne güç katacaktýr." dedi. Bilden, Fýrat Kalkaný Harekatý'nda þehit olan askerlere baþsaðlýðý diledi.

Konuþmalarýn ardýndan, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile AFAD arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý.