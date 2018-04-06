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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Kılınç'ı meslekten ihraç etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Kılınç'ı meslekten ihraç etti.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından bir internet sitesinin kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen Kılınç'a soruşturma açıldı.

Soruşturma sonucunda sitenin sahibi olduğu tespit edilen ve Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınladığı iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

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