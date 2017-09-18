Diyanet İşleri Başkanlığında devir teslim töreni

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini, bu görevi vekaleten yürüten Ekrem Keleş'ten Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen törenle devraldı. Burada bir konuşma yapan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendisini başkanlık görevine uygun gören tüm devlet büyüklerine teşekkür etti.

İlk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi dahil başkanlık görevini yerine getiren tüm isimlere hizmetlerinden ötürü şükranlarını sunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Her karış toprağı şüheda kanıyla sulanmış aziz vatanımızın dört bir köşesinden, Ezanı Muhammedi'nin sekinet veren sadasını yankılandıran müezzinlerimizden, mihrapta kıyama duran, minberden İslam'ın yüksek hakikatlerini haykıran imam- hatiplerimize; dinimizin manevi huzurunu insanımıza taşıyan vaizlerimizden müftülerimize; hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğreten hayrın önderi Kur'an kursu öğreticilerimizden, dinimizin ilim ve hikmet boyutunu çalışanlarımıza nakşeden eğitim görevlilerimize; dine hizmet yolunda aşk ve heyecanla çalışan mensuplarımızın hizmetlerini kolaylaştırmak için ter döken, müstahdeminden memuruna, şefinden şoförüne, murakıbından müdürüne bütün büro personelimize; dünyanın dört bir yanında, yurt dışı teşkilatlarında milletimizin kıymetli evlatlarına ve insanlığa hizmet sunan maneviyat elçilerine, velhasıl emanetini yüklendiğim bu şerefli görevin ağır sorumluluğunu birlikte taşıyacağımız teşkilatımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın güzide mensuplarına en kalbi muhabbetlerimi bildiriyor, selam ve sevgilerimi sunuyor, hayır dualarını bekliyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığının birlik ve beraberliği pekiştirici bir yaklaşım, yapıcı, kolaylaştırıcı, leyyin (yumuşak) ve hikmetli bir dil, açık, net, sahih ve sarih bir üslup, sevgi, şefkat, paylaşım ve anlayış esaslı bir hizmet tarzıyla halkın dini ve manevi hayatına rehberlik etme çabasında olduğunu vurgulayan Erbaş, Başkanlığın inanç, düşünce ve beyin işgalcilerine karşı selim aklı ayakta tutarak bütün vatandaşların din güvenliğini sağlamaya devam ettiğini söyledi.

"Bütün birimlerin görev tanımları yeniden gözden geçirilecek"

Cehaletin ancak ilimle, zulümlerin ise ancak hidayetle yok edilebileceğini dil getiren Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fethullahçı terör örgütünün, genç beyinleri sömürerek, insanımızın hayır duygularını istismar ederek, gizemli ve bulanık bir din anlayışıyla itikadi ve ameli düzlemde oluşturduğu hasarı onarmak için; 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan bütün şühedanın emanetine sahip çıkıp, şehit ve gazilerimize milletçe sadakatimizi göstermek için; umut olan, dua alan ülkemizin örnek teşkilatı Başkanlığımızın dağınık zihinleri toplamaya, parçalanmış gönülleri birleştirmeye, fitne ateşinde yitirilen ümmetin, tevhit ve vahdet pınarında dirilişine vesile olmak için; Allah ve Rasül'ünün ezeli ve ebedi çağrısını sekülerizm yani dünyevileşme ve hiçbir değer tanımama kıskacında debelenen insanlığa ulaştırmak için; her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor. Erkek-kadın, çocuk-genç, yaşlı-engelli bütün insanımızın onurunu, aile ve ahlaki değerlerimizi tehdit eden çağın yakıcı ve yıkıcı bütün tertiplerine karşı toplumsal duyarlılığı yükseltmemiz; camilerimizin fonksiyonelliğini, yayınlarımızın niteliğini ve yerindeliğini, bütün bunlarla birlikte üzerimize düşen ve bizden beklenen hizmet çeşitliliğini geliştirmemiz gerekiyor. Başta Din İşleri Yüksek Kurulumuz olmak üzere Başkanlığımızın bütün birimlerinin bu çerçevede görev tanımları yeniden gözden geçirilerek İslam'ın hayat veren mesajının daha etkin ve etkili bir biçimde hizmete yansıması için bütün imkanlarımızı seferber ederek irademizi ortaya koymamız gerekiyor."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında yaklaşık 18 yıl görev yaptığını ve kurumun güçlü ve zayıf yönlerini bildiğini belirterek, "Kaybedecek bir vaktimizin olmadığının farkındayım. İnşallah sorunlarımızı ortak akılla, kurum içi iletişimi daha güçlü hale getirerek, tecrübeyi önemseyerek, tüm paydaş kurumlarla işbirliği yaparak hep birlikte çözme gayretinde olacağız." dedi.

"Başkanlığımızın en büyük görevlerinden biri ilgiyi zayi etmemek"

Mehmet Görmez'in emekliye ayrılmasının ardından başkanlık görevini ağustostan bu yana vekaleten yürüten Ekrem Keleş de yaptığı konuşmada, başkanlığın çok ağır, ağır olduğu kadar da şerefli ve onurlu bir görev olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının cumhuriyetin ilk yıllarında mütevazi imkanlarla başlayan hizmetlerinin bugün Avrupa'dan Avusturalya'ya, Haiti'den Japonya'ya, Afrika'dan Sibirya'ya kadar 113 ülkeye ulaştığına dikkati çeken Keleş, şöyle konuştu: