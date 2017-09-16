Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mehmet Görmez'in istifasının ardından başkanlığa Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.

PROF. DR. ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandığı iddia edilen Ali Erbaş, 1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. Sakarya İmam Hatip Lisesi'nde okurken 1980'de Marmara Üniversite'ne girdi ve buradan 1984 yılında mezun oldu.

1982 yılındna 1993 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğü'ne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev aldı.

1987 yılında Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisansını, 1993 yılında ise Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

1993'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.

1997-1998 öğretim yılı başında yurda dönen Ali Erbaş 1998’de Doçent, 2004’te ise Profesör oldu.

1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.

1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Prof. Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof.Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk babasıdır.