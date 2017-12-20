Diyanet İşleri Başkanlığında toplu görev değişimi Başbakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı atandı.