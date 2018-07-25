Diyanetin vekaletle kurban kesim programı tanıtım filmi hazır
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganlı '2018 Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Filmi' hazırlandı.
- AA
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, "2018 Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Filmi" hazırlandı.
"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganının yer aldığı videoda, paylaşmanın önemine dikkat çekildi.
Kardeşlik için milliyet, dilin ve rengin bir önem taşımadığı vurgulanan tanıtım videosunda, "Kurbanın gereğidir kardeşliği hisse hisse yaymak." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi tarafından ihtiyaç sahibi bir kişiye kurban hissesinin verildiği ana ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda, "Emanetlerinizi ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kurbanını paylaş, kardeşine yakınlaş." mesajı verildi.
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