Diyanet'ten Halep'ten tahliye edilenlere yardım

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler Suriye’nin İdlib kentinde yer alan, içerisinde 70 aile ve yetimin barındığı kampı ziyaret ederek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Ünal ve beraberindekiler, kampta yaşayan yetim ve ailelere insani ihtiyaç malzemelerinden oluşan kolileri dağıttı. Burada babaları savaşta ölen bir aileyi ziyaret eden Ünal, büyük bir imtihanın içerisinde olduklarını söyledi. Ünal, “Sizler, bizler şükredin. Rabbim yardımcımız olsun. Büyük bir yükün altındasın. Bunun son olacağını ümit ediyoruz. İnşallah özgür bir şekilde, özgür, onurlu bir şekilde yaşama Rabbim bizi ulaştıracaktır” dedi.

Ziyaretin ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler kampta bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.