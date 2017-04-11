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Diyarbakır Bağlar'da patlama! Son dakika ilk görüntüler

Diyarbakır Polis Okulu civarında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama sesi kentin pek çok bölgesinden duyuldu. Patlamadan sonra yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

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Son dakika haberine göre, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde Emek Caddesi yakınında saat 10.45’te şiddetli patlama oldu. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Patlama sesi kentin pek çok bölgesinden duyuldu. Patlamadan sonra yoğun dumanların  yükseldiği görüldü.

 

Diyarbakır’daki patlamada ilk belirlemelere göre 1’ i ağır 4 kişi yaralandı.

 

EKİPLERDEN ‘YANICI MADDE’ KULLANMAYIN UYARISI

 

Ekipler vatandaşlara olay yerinde çakmak ve yanıcı madde kullanılmamasına ilişkin uyarı yapıyor.

 

AYRINTILAR GELİYOR...

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