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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kaynakları dışında borç almadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları tüm hizmetlerde belediyenin kaynakları dışında herhangi bir borcun alınmadığını bildirdi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalara başladıkları ilk günden itibaren vatandaşların en iyi düzeyde belediyecilik hizmetlerinden faydalanması adına zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi. 

Belediyenin yaptığı tüm işlemlere en hassas şekilde davranıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şeffaf ve hesap verebilir anlayışını belediyenin kurumsal bir ilkesi haline getirdik. Medeniyetler mirası Diyarbakırımıza yaptığımız tüm hizmetlerde Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını kullanmış olup, kaynaklarımız dışında herhangi bir borç alınmamıştır. Bu çerçevede günümüz itibarıyla belediyemizin gelir toplamı 399 milyon 66 bin 119 lira, gider toplamımız da 389 milyon 940 bin 356 liradır."

Açıklamada, kadim şehir Diyarbakır'a hizmetleri daha verimli sunmak için gayret etmeye devam edileceği ve daha güzel bir kente ortak çaba ile ulaşılacağı da kaydedildi.

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